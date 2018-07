Lehet, hogy lassan lesz rendes nyár: melegszik az idő a következő napokban

A következő napokban sok lesz a napsütés és melegszik is az idő, többfelé 30 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.Hétfőn jellemzően napos idő várható, csapadék sehol sem valószínű., a legmagasabb 21-25 fok között valószínű.Kedden is túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. Legfeljebb a nyugati, délnyugati határvidékre sodródhat be nyugat felől egy-egy zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 8-14 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.Szerdán a többórás napsütés mellett elsősorban a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részein valószínű helyenként zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 11-18, a maximum 26-31 fok között valószínű.Csütörtökön is napos időre lehet számítani. Helyenként - nagyobb eséllyel a Dunántúlon - zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb 27-31 fok között alakul.Pénteken több helyen várható zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 25-31 fokig melegszik a levegő.Szombaton a nap első felében délen még valószínű eső, zápor, zivatar, majd ott megszűnik a csapadék, és délután már csak helyenként lehet zápor. Több órára kisüt a nap, de megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.Vasárnap helyenként zápor, néhol zivatar is lehet és erős lesz a szél is. A minimumhőmérséklet 14-20, a maximum 23-28 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.