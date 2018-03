Meteorológiai szolgálat: a hétvégén igazi tavasz lesz

A meteorológiai szolgálat kedd délutáni, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: dél felől újabb csapadékrendszer érkezik, amelyből zömmel eső várható, de szerda hajnalig a Dunántúl nyugati tájain ónos eső is kialakulhat. Szerda délelőttől nem várható veszélyes időjárási jelenség - tették hozzá.



Facebook-oldalukon közzétett videójukban Simon Gergő kifejtette: most egy tőlünk nyugatra lévő ciklon alakítja az ország időjárását. Szerda reggel többfelé várható eső, napközben északkelet felé helyeződik át a csapadékzóna. A keleti területeken késő délután is kitart a borús, csapadékos idő. Napközben plusz 5-10 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön az ország nagy részén párássá válik a levegő, több helyen alakul ki köd. Napközben sok helyen, főleg az ország középső területein várható eső, zápor, másutt némi napsütés is lehet. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 2, napközben plusz 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.



Pénteken már nem várható számottevő csapadék, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. A minimumok fagypont körül alakulnak, napközben 7-15 fokig melegszik a levegő. A jelenlegi számítások szerint a hétvége további részében folytatódik a melegedés, a jövő hét elején várható hidegfront.