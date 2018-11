Mutatjuk, milyen lesz a hétvége időjárása!

A hétvégén is száraz lesz az időjárás, az északkeleti megyékben tartós ködre is készülni kell. Komoly lehűlés továbbra sem várható: vasárnap néhol 20 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken az északkeleti megyékben tartósan megmaradhat a köd, másutt napos, fátyolfelhős idő valószínű. Legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen szitálás. A leghidegebb órákban többnyire plusz 1-8 fok között alakul a hőmérséklet, de az Alföldön, illetve az északi völgyekben helyenként fagypont alá hűlhet a levegő. Napközben többnyire 14-18 fokig melegszik a levegő, de a tartósabban felhős, ködös helyeken néhány fokkal hűvösebb lesz.



Szombaton és vasárnap reggelre is ködre kell készülni, s elsősorban a nyugati határvidéken és északkeleten nem mindenütt tisztul ki az idő. Másutt fátyolfelhős időre van kilátás szűrt napsütéssel. Néhol ködszitálás esetleg előfordulhat. Többfelé megélénkül a légmozgás. Szombaton a minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok, vasárnap 0 és 9 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 10-18, vasárnap 15-20 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.