Napos, kellemes időre számítsanak a mai nap

Névnapok: Amália, Alma, Almanda, Amál, Amilla, Bekény, Bekes, Elma, Engelbert, Január, Kanut, Kenese, Melina, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Szilvána, Szilvánusz, Ulrik

Ez történt ma:

1897 – Miskolcon beindul a villamosforgalom.

1924 – Nyolc hónapi fogházat és 200 ezer korona pénzbüntetést kap József Attila a Lázadó Krisztus verséért.

1940 – Mussolini, Olaszország vezére hadat üzen Nagy-Britanniának és (a németek által már levert) Franciaországnak.

1940 – Franciaország németektől meg nem szállt területén, a Francia Államban, megalakul a kollaboráns Vichy-kormány, élén Henri Philippe Pétain marsall teljhatalmú állam- és kormányfővel.

1941 – Az Egyesült Államok kiutasítja a német konzulátus tagjait.

1962 – Fellövik az első amerikai távközlési műholdat (Telstar–1), melynek segítségével televíziós közvetítés történik az USA és Nagy-Britannia között.

1985 – A francia titkosszolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében elsüllyeszti a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior nevű hajóját. Franciaországhonvédelmi minisztere az ügy miatt később lemondásra kényszerül.

Kedden kezdetben keleten lehet több felhő az égen, itt gyenge eső is előfordulhat, majd napközben a napos idő mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számítani kell, elszórtan egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, miközben nyugat felől megkezdődik a felhőzet megvastagodása.Északkeleten élénk lehet a keleties szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 13-19, napközben 25-30 fokot mérhetünk.