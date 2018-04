Napsütés és meleg után viharos zivatarokra számíthatunk hétfőn

Vasárnap a déli órákig főként északkeleten alakulhat ki egy-egy zivatar. Délután, este a Dunántúl keleti felén, a Duna-Tisza közén, az Északi-középhegységben több helyen, máshol (nyugaton, az Alföld délkeleti felén) csak néhol alakulhatnak ki zivatarok. Elsősorban a középső-északi országrészben (Pest megye és tágabb környezete) néhol heves zivatar is várható, hirtelen lehulló, 15-30 mm csapadékkal, nagy méretű jéggel (~2-3 cm-es átmérő) és 80 km/h feletti szélrohammal. Késő estére általában összeesnek az intenzívebb csapadékgócok, de hétfőre virradó éjszaka is labilis marad a légállapot, így továbbra is előfordulhat helyenként zivatar. Hétfőn szórványosan valószínű zivatarok kialakulása, ismét nagyobb számban inkább a középső országrészben. Egy-egy intenzívebb zivatart 60-70 km/h-t meghaladó szél és jégeső kísérhet.



A napsütést követően vasárnap délutántól és hétfőn is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és belőlük vasárnap főként a középső országrészben többfelé, hétfőn szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Egy-egy hevesebb zivatart felhőszakadás és jégeső is kísérheti. Közte, az éjszakai időszakban fokozatosan csökken a felhőzet, és az éjszaka második felére a csapadék jó része is megszűnik. A délies szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, hétfőn a Kisalföldön a zivatarok viharossá fokozódhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 24 és 30 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.