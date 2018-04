Nem ma fog megdőlni a harmincéves hidegrekord

Negyven éve is voltak ám szélsőségek az időjárásban, 1988. április 25-én például -5.8 fokot mutatott a hőmérő Szokolyán. Ez a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet ezen a napon, a rekord egy évet biztos élni fog még, hiszen ma közelebb leszünk a plusz harminc fokhoz, mint a húszhoz: az Időkép Szegedre kora délutánra 28 fokot ígér, ráadásul front sem lesz térségünkben. Szerdán megélénkülő, északkeleten meg is erősödő délnyugati áramlással ismét melegebb levegő érkezik térségünkbe, 25-30 fokos csúcshőmérséklet valószínű. Az is biztosnak tűnik, 13 foknál nem igazán lesz hidegebb ma, így tovább tart a nyárias idő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérsékelt szelet mutat Szegedre, de ezen túl gyakorlatilag semmi sem fogja zavarni a napsütést. A "Gazdagréti Batman", Nemcsák Károly születésnapján lehetne más idő?1989 – Megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról.2005 – Bosanka Novitól 3 km.-nyire a Magyar Honvédség Katonai Rendfenntartó Kontingensének terepjárója – egy felüljáróról lehajtva – árokba csúszik; a balesetben egy katona súlyos, egy másik könnyebb sérüléseket szenved.2005 – Japán 1963 óta legsúlyosabb vasúti balesete az Amagaszaki vasúti szerencsétlenség.1915 – Szabó Sándor Kossuth-díjas magyar színművész († 1997)1924 – Szenes Iván dalszövegíró, zeneszerző, érdemes művész († 2010)1947 – Johan Cruijff (eredeti nevén Hendrik Johannes Cruijff) holland labdarúgó, edző († 2016)1957 – Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész1969 – Renée Zellweger amerikai színésznő1981 – Felipe Massa brazil autóversenyző1744 – Anders Celsius svéd természettudós (* 1701)1988 – Pataki Ferenc tornász, olimpiai bajnok (* 1917)2014 – Tito Vilanova spanyol labdarúgó, edző (* 1968)2017 – Vajda Miklós magyar műfordító, kritikus, szerkesztő (* 1931)Márk, Aisa, Ajnácska, Ajsa, Ángyán, Ányos, Ervin, Ervina, Ervínia, Everard, Hajnácska, Izmael, Kalliszta, Kasszandra, Márkus, Niké