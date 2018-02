Végre péntek van, és az eső is eláll - másutt meg a hó

Másutt a hó áll el, nálunk az eső. Fotó: MTI

Szeged környékére, közepesen felhős időt ígérnek, eső azonban az időjósok szerint nem lesz a környéken. Péntekre elhagyja térségünketszámottevő csapadék már sehol sem várható.Éjszaka a Dunántúlon nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, írja a met.hu , néhol lehet havazás. Másutt borult idő várható döntően esővel, a Dunától keletre is egyre nagyobb területen számíthatunk havas esőre, hóra. Pénteken az ország északkeleti harmadán marad a túlnyomóan borult ég, gyenge havazás, havas eső is előfordulhat. Másutt felhős idő lesz, elsősorban a Dunántúl keleti és középső részén süthet ki hosszabb időre a nap.Az éjféli órákig a Dunántúlon és az északkeleti határvidéken többfelé erős lesz az északnyugati szél, később már csak élénk széllökések lehetnek. Péntek délutántól jelentősen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -4 fok között alakul, de nyugaton a gyengébben felhős, havas körzetekben több fokkal is hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 6 fok között várható.

1918 – Ukrajna függetlenné válik, elszakad Szovjet-Oroszországtól. Békeszerződés Ukrajna és a központi hatalmak (Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia) között.

1971 - Az Apollo 14 űrhajó visszatért a Földre, miután landolt a Holdon. Ez volt az emberiség 3. holdraszállása.

1994 – Csődbe megy a Lupis Brókerház, ez az első magyarországi ún. brókerbotrány kezdete.

2012 - Csávoly településen február 9-én -26,1 fokot mutattak a hőmérők.