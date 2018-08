Ismertem egy medgyesbodzási kisfiút. 13 éves volt, amikor írtam róla. Cisztás fibrózisa volt, ami annyi betegséget hozott rá, hogy még leírni is sok volt. Összeszorult a szívem, amikor az édesanyját hallgattam.

A kisfiú úgy küzdött az életéért, mint egy hős katona. A máját tette tönkre a betegség. Transzplantációra várt, de az édesanyja hiába adta volna oda az egyik lebenyét, nem lehetett, mert egész szervre volt szüksége. A kisfiú sajnos napra pontosan a 14. születésnapján meghalt.



Szerencsére nem mindenki története végződik így. A hódmezővásárhelyi Lhotsky Péter is cisztás fibrózisos. Neki tüdőre volt szüksége. Az utolsó pillanatban megkapta a szervet. Belegondolni is fáj, miken ment át eddig ő is, és a szülei is. De most itt a remény. A tüdőátültetés óta Péter nem köhög. És rendesen kap levegőt, ami, azt mondja, gyönyörű érzés.



A cisztás fibrózist 65 rózsának is nevezik. Kanadában volt egy anya, akinek mindhárom gyermeke „céefes" volt. Az anya egy segítő alapítványnak dolgozott. Egyik kisfia egyszer azt mondta: „Anya, tudom, miért dolgozol! A 65 rózsáért!" – mondta a kisfiú. A gyermek a cistis fibrosist nem tudta megjegyezni. Helyette azt értette, sixty-five roses, vagyis 65 rózsa. Azóta a kanadai kisgyerekek csak így nevezik ezt a betegséget, mert egyszerűbb kimondani.



65 rózsa (virág, nem betegség), virtuális nagy ölelés és tisztelet azoknak, akik minden erejükkel küzdenek!