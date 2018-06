Azt, hogy május első vasárnapján az anyákat ünnepeljük, mindenki tudja. Szerencsére azt is egyre többen, hogy június harmadik vasárnapja az apáké. S bár a 20. század eleje óta létező ünnepről van szó, széles körben csak az utóbbi időszakban kezd elterjedni. Végre megtörni látszik az évszázados tévhit, mely szerint a gyereknevelés egyedül az anya dolga lenne, és az apák is kiveszik a részüket a gyerekek körüli teendőkből. Egy néhány éves felmérés szerint, a hatvanas évekhez képest megháromszorozódott a napi „apaidő": 16 perc helyett átlagosan 59-et töltenek a férfiak gyermekeikkel. S bár szemmel látható a javulás, ez még így is rettenetesen kevésnek tűnik. Főleg, mert az átlag anyáké is legfeljebb a duplája ennek.



Persze a percek önmagukban csak unalmas adatok. Az, hogy végül milyen lesz a kapcsolat szülő és gyermeke között, attól is függ, mivel töltjük ki a rendelkezésre álló időt. Egymásra figyelünk, vagy fél szemmel még az e-maileket nézzük, kérünk egy kis türelmet, aztán át is adjuk magunkat a másiknak, vagy örökké csak halogatunk, és az idő lejárta után értetlenül állunk a csalódottság előtt. Alattomos a csapda, melybe könnyű dalolva belesétálni: a felnőtt előbb még befejezne ezt-azt, a gyerek rövidesen belenyugszik, hogy mindig várnia kell, a szülő megkönnyebbül, aztán amikor ő szeretne jelen lenni, már elszaladt az élet, és nem úgy van rá szükség, ahogy ő gondolta. Elkésett, az óra pedig nem jár visszafelé.



Ha körbenézek, látszik, hogy egyre többen értik ezt meg. Lelkes apákkal van tele a játszótér, és tudom, hogy közülük sokan szétszakadni is hajlandóak lennének azért, hogy ne maradjanak le arról, ahogy felnő a gyermekük. Minden tiszteletet megérdemelnek. Remélem, ötven év múlva a kutatások az apaidő újabb háromszorozódását mutatják majd. Mert legalább akkora szükség van rájuk, mint az anyákra. Addig is boldog apák napját minden apának!