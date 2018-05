Az élet vize

Civilizációk pusztulását okozhatja a víz. Azzal, hogy elfogy, vagy azzal, hogy túl sok van belőle. Bár az emberiség tévesen számos más anyagot ruház fel szinte isteni erővel, lássuk be, a hatalmat szimbolizáló kőolaj, a zárt ajtókat és női szíveket kitáró gyémánt a fasorban sincs a leghétköznapibb vízhez képest. Legalábbis hétköznapi addig a pillanatig, amíg épp annyi van belőle amennyi nekünk kell. Mihelyt elfogy, vagy ellenkezőleg, sorscsapásszerű mennyiségben kapjuk, azonnal helyre tesszük a fontossági sorrendet.



Nem tudom megítélni, mi az oka annak, hogy egy-egy országrész, település bizonyos részei rendszeresen aránytalan mennyiségben kapnak az esőből. Hegyvidéken a magaslatok vízválasztó jellegére gyanakodnék, alföldi tájon ötletem sincs. Hogy valóban az emberi tevékenység borítja fel ennyire a természet jelenségeit, vagy tőlünk függetlenül változik ciklikusan a bolygó élete, erről tudományos körökben is vannak viták. Annyi biztos, hogy víz szempontjából nem a legszerencsésebb korszakban élünk. Egyre többen szomjazzuk az egyre kevesebb édesvizet, és ennek is jó része lassan alkalmatlan lesz ivásra. A csapadékkal is meggyűlik a bajunk. Ha heteket várat magára nyáron, a jöveteléért fohászkodunk, ha meg özönvízként érkezik, a mihamarabbi távozásáért. Tulajdonképpen a lehetetlenre vágyunk: a mi szánk íze szerint működjön a világ minden egyes pillanatban. Közben pedig az elméleti megoldások a fiókban maradnak, bőség idején nem számolunk a szűkös időkkel, sajnálkozva gondolunk az utánunk jövő nemzedékre, de lemossuk csapvízzel a kocsit.



Sokszor leírták, a következő háború az ivóvíz miatt zajlik majd, sőt, a harc elkezdődött. A baj az, hogy mi, a csata résztvevői, egyben elszenvedői mintha nem akarnánk ezt észrevenni. Félek, késő lesz, mire ráeszmélünk: tehettünk volna valamit.