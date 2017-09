Bátrak és büszkék

Sokat elmélkedtek már különböző korokban, különböző fórumokon a bátorságról. Az, hogy mi számít bátor cselekedetnek, nyilván helyzettől is függ: ami bizonyos körülmények között fel sem tűnik, máskor kiállásnak számít. „Büszkék vagyunk arra, hogy a Bátor Tábor Alapítvány külföldről is támogatott civil szervezet" – ezzel a címmel adott ki közleményt a Bátor Tábor alapítványa: daganatos betegeket táboroztatnak, nevük megtalálható a külföldiek által támogatott civil szervezetek nemrég összehozott listáján. Közvetlenül az állambiztonságra rendkívül veszélyes Rex Kutyaotthon Alapítvány előtt állnak, ha valaki keresné őket.



Több civil szervezet bíróságon támadja meg a civiltörvényt, ők úgy döntöttek, megmutatják, mire lehetnek büszkék. Elvégezné ezt a feladatot más helyettük? Vagy pótolná más, helyi erő a külföldi támogatást, amelyet helyi és nemzetközi projektjeikre kapnak? Nem látni egyelőre a tolongó jelentkezőket.



Érvényes ez minden civil szervezetre, amely jobbá teszi a kisemberek, jogfosztottak, elesettek, rászorulók életét: függetlenül attól, milyen a segített nemzetisége, vagy melyik politikai oldallal azonosul. Bizonyára nem mondok újat, de nem attól lesz valaki jó vagy rossz ember, hogy fehér vagy barna, kormánypárti vagy ellenzéki. Aki kifogásolja, hogy külföldről kapnak támogatást, miközben sokszor az állam munkáját végzik, az adjon nekik pénzt! Ne kukorékoljon, hogy idegen érdekek avatkoznak be – például a daganatos gyerekek táboroztatásába? –, nyúljon a zsebébe! Ezek a szervezetek meg legyenek büszkék arra hangosan, amit tesznek nap mint nap, ugyanúgy, ahogy a Bátor Tábor – a név kötelez. Ne bátorság legyen a kiállás, hanem alap – ragadjon meg minél több ember fejében, hogy nem a civilek jelentenek itt nemzetbiztonsági kockázatot.