Olyan magas, olyan biztonságos és olyan okos már a déli határon felhúzott szögesdrót kerítés, hogy azon szinte a madár sem repül át észrevétlenül. Néhány ember ugyan átjut, de ez már olyan kevés, hogy név szerint is fel lehetne sorolni őket. Így maradunk a tényeknél, nagypénteken és szombaton négy-négy, húsvétvasárnap hat jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit állítottak elő és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Rajtuk kívül román és ukrán szakaszon további hármat fogtak el.



Ennél a migrációs csúcs idején a tízórai szünet alatt is többen érkeztek a szinte szabadon átjárható határon, ebből a megközelítésből a kerítés elérte célját, került, amibe kerül. Én ugyan nagyon sajnálom a ráköltött több tízmilliárd forintot, és azzal is tisztában vagyok, hogy – politikai – nézőpont kérdése, ez volt-e az egyetlen megoldás.



Nyugalmat viszont nem hozott a határ innenső oldalán. Az építkezés porral, zajjal, munkagépek vonulásával és mezőgazdasági károkkal járt, de minden befejeződik egyszer. Nyugvópontra viszont nem jutott az ügy, a kerítés közelében élők közül sokaknak pokollá változtak a hétköznapok is. Kis túlzással bevilágít a reflektor a hálószobába, hangosbeszélő riasztja legmélyebb álmából a magyar állampolgárt – aki egyébként a nyugalom reményében költözött a csendes vidékre.



Akik kicsit messzebb laknak a kerítéstől, de korábban beleestek a migránsok fő csapásának irányába, nyugodtabban alhatnak. Ahogy teszi ezt focista barátom, akinek ásotthalmi, kissori tanyáján a migránscsúcs idején volt pokol az élet. Pontosabban, élet sem volt, mert nem mertek kimenni, arról meg szó sem lehetett, hogy egy éjszakai ügyelet idejére egyedül maradjon az asszony meg a nagylány.



Most béke van, ha drágán is fizetünk érte. Mert a kerítés nemcsak a migránsokat választja el tőlünk, ott van a magyar emberek között is – és ez a nagyobb baj.