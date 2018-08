Több mint 70 napja nem esett értékelhető mennyiségű eső Szentes környékén – írjuk mai lapunkban. Hozzáteszem, nemcsak ott van aszály, hanem például a Homokhátságon is, ahol csak néhány felhőszakadást kaptak az utóbbi két hónapban. Egy zákányszéki tanyán gazdálkodó barátom azt mondja, arrafelé valami Bermuda-háromszög van, mert hozzájuk, meg a ruzsaiakhoz sosem ér el az eső. A 70 nap egyébként nincs messze a tavalyi olasz rekordtól, ahol 100 napig nem esett: jöttek is az erdőtüzek, meg a vízkorlátozás. Egy Svédországban élő barátom azt mondja, még sosem látott olyat, hogy nyáron feléjük kiégett volna a gyep, és erdőtüzek pusztítanának – idén mindkettő megtörtént.



Nálunk egyelőre csak kérik a lakosságot, hogy lehetőleg ne most mossanak autót, és az úszómedencét se most töltsék föl – bár ez utóbbi korlátozás nem sokunkat fenyeget. Szemben a klímaváltozással, ami mindenkit elér. Még a nagy tudású Donald Trumpot is, aki szerint nem is létezik klímaváltozás. Persze neki most mástól egyre forróbb a klíma a Fehér Házban, de ezt hagyjuk meg az ő gondjának.



Az egyik megyei nagygazdaság vezetője azt mondja, idén nyáron akkora az aszály, hogy már eddig 10 milliót költöttek vízre és további 26 milliót gázolajra, ami az öntözőberendezések üzemeltetéséhez szükséges. Ehhez képest az, hogy augusztus közepétől a belügyminiszter felfüggesztette a vízkészletjárulék-fizetést, egyrészt minimális, másrészt kései segítség. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy bár Magyarország édesvizekben viszonylag gazdag, a mennyisége mégiscsak korlátozott. Azaz okosan kellene vele bánni. Az öntözéshez inkább jól kiépített csatorna-, illetve tározórendszerre lenne szükség, például a félsivatagos Homokhátságon – ami régi adóssága az államnak. Ígéret már van rá, hamarosan talán meg is valósul.



Mielőtt még kénytelenek lesznek étkezési kaktusztermesztésbe fogni a gazdák.