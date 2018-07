Jobban jár a NAV, ha szól, mielőtt ellenőriz.



Ez az online pénztárgépek működésének egyik fő tanulsága. Júniusban bejelentették, az adóhatóság végigjárja a budapesti vendéglátóhelyeket. Erre vagy ötven belvárosi kocsma forgalma a másfélszeresére nőtt – az online pénztárgépek adatai alapján. Később ugyanezeken a helyeken a korábbi szintre vagy az alá esett vissza a bevétel. A NAV ellenőrei a különböző időszakokban beérkezett adatok alapján akár úgy is dönthetnek, hogy legközelebb nem kell mindenhová elmenniük. Elég oda, ahol az ellenőrzés híre mindig föllendíti az üzletet.



A helyszínen majd kiderül, hogy egy alkalmazott rövidíti meg a tulajdonost, vagy ő maga az, akit nem érdekel, hogy gyanút ébreszt a hatóságban. Csak arra vigyáz, ne legyen kézzel fogható bizonyíték ellene. Az egyik oldalon ő áll, a másikon az általa lélektelennek, humortalannak gondolt adóhatósági emberek. Akikről fontos megjegyezni, hogy amikor a Szegedi Vadasparkban állatokat lehetett örökbe fogadni, a csupasz turkálót vették pártfogásba. A NAV most bejelentette, a balatoni vendéglátóhelyeket fogja végiglátogatni. Nem az a kérdés, arrafelé is megugrik-e a forgalom, inkább az, mi tudjuk-e még ezt az interaktív drámát komédiának nézni, kívülállóként, tudunk-e nevetni rajta, vagy fölháborodunk.



A minap felhívott egy olvasó. Nagyon fájt a foga, elment a rendelésre, ahol kiderült, komolyabb beavatkozásra lesz szükség. Felajánlották neki, a magánrendelésen ezt gyorsan megoldják. Elment, kezelték, fizetett – aztán megnézte a betegéletútját, és azt látta, a fogorvos a társadalombiztosítás felé is fölszámolta a rajta végzett beavatkozás árát. Másnapra, amikor a részleteket kérdeztem, már egy másik országban ébredt: azt mondta, meggondolta magát. A fogorvos jó, vissza fog menni hozzá, és nem tudna azzal a tudattal a szemébe nézni, hogy tulajdonképpen feljelentette. Megértettem, miért gondolta meg magát. Az újságíró ilyenkor tudomásul veszi, ebből sem lesz cikk. Legföljebb – ha minden ilyen esetet összeír – lélektani regény.