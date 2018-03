Készséges volt a makói fürdő vezetése, amikor megkereste őket valaki: szívesen segítene megmutatni, miként lehetne a Hagymatikumot akadálymentessé tenni a vakok számára. Ebben a személyes motiváció, illetve tapasztalat is nyilván szerepet játszott, a férfi párja ugyanis vak – az ötlet ettől függetlenül elismerésre méltó. Ahogyan szintén dicséretet érdemel hozzáállásáért a Hagymatikum, ami remélhetőleg hamarosan otthonosabb, biztonságosabb lesz gyengén vagy egyáltalán nem látók számára.



Az illető, Németh Pál egyébként a makói közéletnek ismert figurája. Amikor Svájcból hazaköltözött, sokan méregették gyanakvással: mit akar ez a messziről jött ember? Legemlékezetesebb megmozdulása az volt, amikor aláírásgyűjtést indított az akkor még csak tervezett Hagymatikum építése ellen, egy olcsóbb, szerényebb fürdőért. Akkoriban sokan egyetértettek vele. Az ezzel kapcsolatos viták közben elcsitultak – a Hagymatikum vendégforgalmával igazolta létjogosultságát, még Németh Pál is visszatérő látogatója lett. A civil kurázsi persze nem veszett ki belőle, ráadásul már tud jobbító szándékkal nézni arra, amit egykor ő fogadott gyanakvással.

Amikor viták célkeresztjében álló civilekről olvasok, az jut eszembe, hogy az igazi civil ilyen. Aki nem megváltani akarja a világot, hanem jobbá tenni – leginkább személyes közreműködéssel, jó példával. Ez sem kis feladat, ráadásul emberi léptékű. Ha ők sikerrel járnak, végül talán nemcsak a makói fürdő lesz még barátságosabb hely, hanem a világ is.