Drágul, mert csak

Drágul a liszt, mert kevesebb búza termett – szólnak a hírek. Ha pedig drágul a liszt, drágább lesz a kenyér, ezt mindenki elég gyorsan ki tudja következtetni.



Tulajdonképpen semmi meglepő nincs ebben: ismét felkészítik a lakosságot arra, hogy valamiért a jövőben többet kell fizetni. És ha már ez elhangzik, valószínűleg így is lesz. Igazából csak azt nem értem, miért kell mindig feltétlen magyarázkodni, miért drágulnak az alapvető fogyasztási termékek. Drága lesz a vaj, mert kevés az üsző. Drága a hús, mert a baromfit elvitte az influenza, a sertés meg dráguló tápot eszik. A gyümölcsöt előbb a jég, aztán a forróság viszi el, de ha éppen az eső esik, akkor az. A zöldség pedig azért drága, mert nincs itthon, és külföldről kell behozni. Mindig van valami, ami miatt a termelők panaszkodnak – és leginkább amire rá lehet fogni, most éppen miért kérnek több pénzt.



Én csak azt nem értem, miért kell mindig külső okot keresni arra, hogy árat emeljenek. Az emberek ettől még nem kezdenek heves bólogatásba: igen, tényleg nagy volt a szárazság. És tényleg kemény volt a tél. No meg jég is esett. Nem, ettől nem hatódnak meg, hiszen időjárás mindig van. Ha viszont beállnának egy hétre negyven fokban kukoricát címerezni, szőlőt permetezni, vagy éppen rózsát szedni a fóliasátor alatt, esetleg megpróbálkoznának a jószágok tartásával, amelyektől nemhogy egy hétre, de még egy hétvégére sem lehet szabadságra menni – nos, akkor lehet, hogy könnyebben kezdenének bólogatásba. Mert belátnák, hogy ezt a munkát bizony ők nem csinálnák. És amíg van, aki megteszi helyettük, bizony meg kell fizetni a munkáját.



Furcsa, hogy ez az indok még soha senkinek nem jutott eszébe, amikor azt próbálta megmagyarázni, miért kér 10 forinttal többet, mint az előző évben. Merthogy talán ez lenne az egyetlen, amibe még csak bele sem lehet kötni.