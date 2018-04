Eldobható, cserélhető világ

A visszaváltható szóda- és habpatron nincs többé, a gyártó átállt az eldobható verzióra. Sok üzletben a régi már, az új még nem kapható. Ahol mégis árulnak, ott csillagászati, 1000-től 1380 forintos árért vehetünk. A házi készítésű szódára hajazóan van még cserélhető szifon.



Emlékszem, gyermekkoromban mi is otthon készítettük a hűs innivalót, a szódát, melynek a hűtőben is megvolt a helye. Hamar rászoktunk a habpatronra is, az így készült tejszínhab süteményhez vagy magában szeretett csemegém volt. Mindkettő visszaváltható, cserélhető, vagyis gazdaságos volt. De a világ úgy tűnik, nem erre, az újrahasznosítás felé biceg. Már a cserélhetőség is luxus. A lényeg, hogy könnyen elkészíthető, olcsó, ezáltal eldobható legyen, és a pénzt ne sajnáljuk az új megvételére. Van, lesz másik.



A világot elárasztotta a műanyag, PET-palackok milliárdjai állnak áruházak polcain, órák, különböző tárgyak, cipők, ruhák, táskák, egyszer használatos kanalak, villák, kések, tányérok, nagy strapának kitett konyhai eszközök – darálók, préselők – készülnek ebből a korlátlanul rendelkezésre álló, különböző összetételű, fajtájú, nem természetes anyagból. Szépek, praktikusak, például könnyebben tisztíthatók, mint a fa- vagy fémeszközök. És most már a patronok is eldobhatók. Esetleg a szifont, akinek még megvan, elteheti egy kevesebb szennyet, koszt, hulladékot termelő korszak emlékeként.



Ha még lesz, aki emlékezzen. És lesz mire, és lesz hol. A zöldmozgalmak, az újrahasznosítás-pártiak képtelenek versenyezni a mindent elborító szennyel, művel. Pedig a világunk, a Földünk nem cserélhető másikra. Nem visszaváltható. De úgy látszik, eldobható.