Eltűnőben a disznóvágás

Gyermekkorom disznóvágásai mára szép emlékké nemesültek. Különös hangulata volt azoknak a családi összejöveteleknek, amelyeknek a végén hurka, kolbász, tepertő került az asztalra. A finomságokat jó étvággyal fogyasztottuk – én is, pedig kora reggel még nagyon sajnáltam azt a disznót, akit süldő malacként magam is etettem, olykor a hátát is vakargattam. A kedvencem a sült vér volt, de a tepertőt is szerettem. A füstölt kolbász ugyancsak ízlett. Ízlik a mai napig is, ha kapok olyat, ami hagyományos módon készült.



Most, hogy megbillent a természet egyensúlya, a hasonló disznóvágásokat, mint a hentesmester is mondja, a szokásosnál is nagyobb figyelemmel kell végezni, mert az enyhe időben gyorsabban tud megromlani a legtöbb élelmiszer vagy alapanyag. Amikor a globális klímaváltozásról beszélünk, általában arra gondolunk, hogy az egyre melegebb időjárást mind nehezebben bírják a növények. És lám, kiderül: olyan problémát is okoz ez a jelenség, ami egészen mostanáig talán eszébe sem jutott senkinek.



Én azonban a disznóvágásokkal kapcsolatban ezt látom a kisebb gondnak. A nagyobb az, hogy háznál már alig-alig tart valaki sertést, így aztán a disznóvágás is afféle turisztikai látványossággá válik, ahogy múlik az idő. Megvan ennek a jó oldala is, hiszen a sertés életének házilagos kioltása nem feltétlenül kíméletes. Azt viszont mindenképp sajnálom, hogy ezzel együtt eltűnőben vannak a házias ízek és az egész napos, nagy családi összejövetelek.