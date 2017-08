Csoda vagy ordas átverés az új magyar sikersztori? Így reagált a Világgazdaság minapi cikkére az egyik ismert gazdasági portál, miszerint naponta háromszáz elektromos meghajtású nyerges vontató és pótkocsi készülne eTruck néven egy Hegyeshalom közelébe tervezett gyárban.



Mertek nagyot álmodni: a világ legnagyobb teherautógyárából, a Daimler németországi üzeméből ennél alig több, évi 100 ezer jármű gurul ki évente. Rezsibiztosunk még nem szólalt meg az ügyben, de az ígért – és a Magyar Távirati Iroda hírében is szereplő – kilométerenkénti 12 forintos áramköltség a teljes rakomány mellett világcsúcs.



A magyar sajtón csont nélkül ment át a történet, szinte mindenki kérdőjel nélkül vette át az MTI-t. Miért ne, ha egy hazai vállalat a nulláról a világ egyik legnagyobb teherautó-gyártója lesz? Kétszer erősebb kamionnal, mint a most létező legnagyobb teljesítményű, és olyan hatékony akkumulátorokkal, hogy a Tesla is elszégyelli magát. És 1200 kilométeres hatótávolsággal.



– Ezzel a találmánnyal, fejlesztéssel olyan stratégiai előnyhöz jutnak a magyar polgárok, hogy az a hétköznapi embernek is érezhető: a GDP 30 százalékkal is nőhet – írja közleményében a cég, közvetlenül 20, közvetve 80 ezer új munkahelyet, így a magyar munkanélküliség szinte teljes felszámolását ígérve.



Jó, előtte még meg kell vásárolni az elhíresült, 500 hektáros, Eurovegas telkeket Hegyeshalom környékén. Utána már csak tízmilliárd eurót, körülbelül 3000 milliárd forintot kell valahonnan előteremteni a gyárakra, mert több is épül az országban.



A fenntartásait megfogalmazó portál szavazóinak 63 százaléka szerint állami vagy magánpénz lenyúlása a terv, egyharmad médiahacket gyanít, és csupán 5 százalék hisz az új magyar sikertörténetben, amelyről jó tudni, hogy „Paks 2 áramtöbblete, szinte nem is többlet, mivel az elektromos kamionjaink, nincsenek kiszolgáltatva, a külföldi érdekeknek".