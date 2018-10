Nem igazán van szükségünk statisztikai adatokra, hogy tudjuk: hazánkban rengetegen tartanak kutyát. Az engem meglepett, hogy az Alföldön az országos átlagnál is több az ebek száma, nem gondoltam volna, hogy a Tisza partján ennyivel több a kutya, mint mondjuk a Rába mentén.



Sajnos ahhoz sem kellenek a statisztikai adatok, hogy világos legyen: a felelős állattartásról viszont még mindig nem hallott mindenki. Meggyőződésem, hogy olyanok is vannak, akik értelmezni sem tudják ezt a kifejezést. Nem is értem azokat az úgynevezett gazdikat, akik nem csipeltetik meg a kutyájukat.



A jogszabályok mellett a józan ész is azt diktálja, hogy ez egy szükséges dolog. Állatorvosoktól tudjuk, hogy amióta léteznek a csipek, azóta lényegében nincsen elveszett kutya, hiszen ha el is kóborol, gyorsan hazakerül.



Arról egyébként szívesen olvasnék adatot, hogy az Alföldön több dolguk van-e az állatvédőknek, mint máshol, ahol kevesebb a kutya. Ha az ország különböző pontjain élő rokonok, ismerősök és barátok facebookos megosztásait veszem alapul, akkor nem. Legalábbis szerintem nem több a talált kutya eredeti gazdáját kereső poszt itt, mint máshol.



Persze tudom, a közösségi oldal reprezentatív, de azért valamiféle következtetés mégis levonható, még ha nem is tudományos alapossággal, és nekem jólesik azt hinnem: azért tartunk több kutyát, mert jobban szeretjük őket.



Ezzel együtt sokaknak a felelősségről bőven van mit tanulniuk. Nekem is volt: amióta két egymást követő hétvégén is elcsavargott mellőlünk a két kutyánk az ország másik végén, azóta ilyen messzire inkább nem visszük el őket.



Nem biztos, hogy harmadjára is akkora szerencsénk lenne, hogy néhány órán belül megtaláljuk őket. És szerencsére a szomszédjainkra nyugodt szívvel rábízhatjuk az etetésüket, a gyerekeikre pedig a simogatást, a játékot. Arra az egy-két napra, amíg mi nem vagyunk otthon.