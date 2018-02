Hajrá, csajok!

Az, hogy az informatika túlnyomórészt férfiszakma, minden bizonnyal igaz. Az viszont biztos nem, hogy a nőknek ne lenne benne helyük. Sztereotípiák között élünk – ebből a szempontból is. Szakmai szervezetek figyelmeztetnek, nagy baj, hogy már a felsőoktatásba történő jelentkezéskor sem merül fel elég lányban, hogy lehetne jövője a szektorban. Pedig amivel kecsegtet, az minimum megfontolandó. Egyrészről a legjobban fizető, másrészről a legrugalmasabban végezhető szakmák közé tartozik. Egyik szempont sem elhanyagolható, ha az ember kényelemben szeretne élni, amikor már saját magáért, esetleg gyerekekért is felel.



Amikor kislány voltam, nem volt még minden háztartásban három-négy ilyen vagy olyan számítástechnikai eszköz. Sőt, jó darabig, igazi ritkaságnak számított, ha egy korunkbeli gyerek értett a számítógépekhez. Még a gimi kezdetén is csodabogárnak láttuk azokat a fiúkat, akiknek már nem tudtak újat mondani a számtechtanárok. Ma pedig már kisebb vagy nagyobb mértékben, de csaknem mindannyiunk munkájához szükség van bizonyos számítástechnikai ismeretekre.



Persze nem mondom, hogy mindenkinek tudnia kell programozni – bár nem lepődöm meg rajta, ha a mai gyerekek gond nélkül megteszik majd, amikor arra lesz szükségük. Elképesztő ugyanis látni azt, hogy milyen könnyed természetességgel nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, amelyek nekünk anno egy teljesen új világ kapuját jelentették. Amivel óvatosan ismerkedtünk, körültekintően barátkoztunk, annak a létezése számukra magától értetődő. Ott pedig szerintem, ahol sokan kezelik teljes természetességgel ezeket az eszközöket, a potenciális tehetségek száma is nagyobb.



Mindez pedig nyilván nem csak a mai ovisokra igaz, harminctól lefelé – azt tapasztalom –, egyre többen és többen vannak azok, akiknek már nem kínai a forrásnyelv. Szóval hajrá, lányok, félre a sztereotípiákkal, vegyétek észre időben a jó lehetőséget!