Hozzon újat!

Nem könnyű az év legelső jegyzetét írni. Bölcs gondolatokat kellene közvetíteni, előremutató tanácsokat adni. Felteszem, ilyesmit vár el az olvasó – és az újságíró is saját magától. Okosat mondani viszont nem is olyan egyszerű.



Egyrészt mert felszínes, személytelen a világ. Elég, ha végignézzük a Facebook-bejegyzéseket, főleg az elmúlt egy-két hétben. Már nem divat szóban jókat kívánni egymásnak: posztoljuk az üzenőfalra, aki akarja, lájkolja, mi is szmájlizzuk mások fotóit a kocsonyáról, pezsgőzésről, havas tájon tett kirándulásról. Mégis, nem is az ilyen „biztonságos" témákban, inkább a fontos dolgokban mutatkozik meg, mennyire nem jó az, amivé lettünk. Érvelni alig tud valaki, sértegetni annál inkább. Persze azt is csak az interneten. Egyre kevesebb az olyan legény a gáton, aki nem fogja menekülőre, aki szemtől szemben is vitába mer szállni. Ok sokféle lehet, mondjuk gyávaság, valódi érvek hiánya, vagy ki tudja... Ugyanakkor egyre többször látjuk: errefelé lassan már bátorság kell ahhoz, hogy valaki ki merjen állni a sorból. Hiszen akinek más a véleménye, azt pellengérre állítják, kigúnyolják, tönkreteszik – és aki tudja előre, a gyalázkodást nem fogja bírni, inkább hallgat. Ma még olyan helyen élünk, ahol a lopást üzleti sikernek, a csalást másféle jogi szempontnak hívják – aki pedig szót emel ez ellen, megnézheti magát. Ahol nem az ész a döntő, épp elég, hogy ott maradj a sorban, és együtt kiabálj a tömeggel – azokra, akik szerint ostobaságot harsognak. Nem lehet, hogy ez örökké így maradjon, ennek változni kell. Ha lenne egy kívánságom, azt szeretném: aki ilyet csinál, bújjon egy hétre a másik bőrébe. Vagy vegyen tükröt magának, nézzen a saját szemébe, és beszélje meg önmagával: nyugodtak-e éjszaka az álmai, a lelke is azt mondja-e, hogy helyesen cselekszik?



Ezért nem egyszerű hát okos tanácsot adni. Azért sem, mert akinek a legnagyobb szüksége lenne rá, meg sem hallgatja. Mindezek ellenére – ezt már biztosan ezen a felületen is leírtam – megingathatatlan az optimizmusom, nem halt ki bennem a jó emberekbe vetett hit. Kívánom, hogy ez az év ne csak boldog és sikeres legyen. Szedjük össze magunkat, tegyünk félre sértődést, önfejűséget, hogy egyszer, majd visszanézve azt mondhassuk: „emlékeztek, milyen szép volt, tényleg valami egészen újat hozott a 2018-as esztendő?".