Konzultálunk

Konzsenialitás. Így hívják, amikor egyszerre jut eszébe több embernek valami korszakalkotó, zseniális ötlet, találmány, elmélet. Mint például a kerék, a tűz vagy a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció – amelynek Kósa Lajos szerint sok, de homályba burkolózó ötletgazdája volt.



A frissen miniszterré avanzsált politikus frakcióvezetőként tartott utolsó sajtótájékoztatóján fejtette ki az Index kérdésére, hogy a Fidesz-frakcióban egyszerre többeknek jutott eszébe, hogy Magyarország legfontosabb problémájáról, a Soros-tervnek nevezett migránsbetelepítésről tartsanak nemzeti konzultációt. A kormánypárt frakciója Velencén tartott kihelyezett ülést, amelyen a miniszterelnök kijelentette, jelenleg a Soros-terv elleni küzdelem számára a legfontosabb.



Ezek után nem csoda, ha egymás szavába vágva egyszerre tízen-tizenöten közfelkiáltással javasolták, hogy legyen erről új nemzeti konzultáció. Amelyekről tudjuk, hogy mindig hihetetlenül sikeresek. A legutóbbi például annyira, hogy miután a nagy sikerre való tekintettel meghosszabbították a visszaküldési határidőt, a válaszadók 101, pardon, 98 százaléka elutasította, hogy Brüsszel döntsön arról, hány embert kell betelepíteni Magyarországra. Más kérdés, hogy a visszaküldők kétharmada Fidesz-szavazó volt, és egyetlen független testület sem ellenőrizte sem a számokat, sem a válaszokat. Persze ez nem is fontos: a hívek összetartása mellett így a köszönő óriásplakátokra is el lehetett még költeni pár száz milliót.



Arról azonban egyelőre nem tudni semmit, konkrétan milyen kérdéseket tartalmaz majd az új konzultációs kérdőív – lévén az előző is ugyanerről szólt.



Nehezen érthető, miért van szüksége a miniszterelnöknek arra, hogy negyedévenként megerősítést kapjon a szavazóitól politikai harcához. Hacsak azért nem, hogy addig se az egészségügy, az oktatás állapotáról, a szegénység kiterjedéséről, a korrupcióról, a kivándorlásról vagy a munkaerőhiányról beszéljünk.