Lajos keze

Ezt nem hiszem el! Biztos, hogy kamu! A legtöbb kollégám így reagált tegnap reggel, amikor értesült Simicska Lajos legújabb magánakciójáról. Aztán amikor kiderült, hogy ez a rögvalóság, amelyről több fotó is készült, kitört a röhögés. Akarom mondani elfogott mindenkit a mérhetetlen fölháborodás.



A kegyveszett oligarcha ugyanis tegnap hajnalban Veszprémben saját, üres hirdetőoszlopaira saját kezűleg pingálta fel öles betűkkel ugyanazt, amit 2015 februárjában harsogott fűnek-fának, miután összekülönbözött egykori katonatársával, a jelenlegi – és talán örökös – miniszterelnökkel. Aki mellesleg milliárdossá tette. A rendőrök az ötödik oszlop feliratozása után udvariasan igazoltatták, és megakadályozták, hogy folytassa az akciót.



Először sokakhoz hasonlóan arra gondoltam, Simicska kicsit elázhatott az éjjel, és valahogy előtört belőle az utcaművész. Erre utalhat, hogy a zakója ujján koszfoltok láthatók, ami gyakran olyankor keletkezik, ha valaki esik-kel az utcán. De a felirat nagyon pepec, jól olvasható volt, és az üzletember is elég összeszedettnek tűnt, higgadtan fogadta a rendőri akciót. Úgyhogy aztán bevillant, biztos ez is a Soros műve. Hogy Lajosunk keze miként illeszkedik a Soros-tervbe, egyelőre nem tudom – erről a lényeglátásáról ismert Németh Szilárdot vagy Kósa Lajost kellene megkérdezni. Attól mindenesetre nem kell félnie az oligarchának, hogy rongálásért felelősségre vonják, hiszen a saját tulajdonát festette össze. Amit egyébként pár órával később kapucnis ismeretlenek fehérre mázoltak.



Simicska nagyon be van rágva Orbánra, ez tény. De talán azt is akarta demonstrálni, nem fél tőle – hiába vesztett csatát plakátügyben, a véleményét szabadon elmondhatja. Amivel persze sokan egyetértenek.



De azért azt is remélik, hogy a trágárságon kívül más is akad a tarsolyában, amivel talán boríthatja a bilit a választások előtt.