Lusta húsvét

Előrebocsátom: nem vagyok őrült háziasszony. Nem szoktam karácsonykor 12 fogásos, húszszemélyes vacsorát tálalni, és szilveszterkor sem forgatok nyárson malacot. A kisfiam születésnapi tortáját inkább cukrászokra bízom, ahogy halászlét sem passzírozgatok a konyhában. Viszont vannak dolgok, amikkel szívesen foglalkozok. December közepétől például belengi a konyhát az édes sütemények illata, ami hozzátartozik az ünnepi készülődéshez. A következő hétvégén pedig órákon keresztül fő majd a sonka a fazékban – a húsvétnak ez az illat az elengedhetetlen kelléke.



Számomra az is elképzelhetetlen, hogy ne én készítsek egy ünnepi vacsorát, de el tudom fogadni azt is, ha valaki úgy van vele: időtakarékossági vagy minőségbiztonsági szempontból inkább megrendeli egy étteremből. De azt gondolom, mindennek van határa. Ez nálam konkrétan az a pont volt, amikor tegnap a Facebookon szembejött velem a kérdés: hol készítenek húsvéti tálat. Mégis mi lehet az akadálya egy négynapos ünnep alatt, hogy valaki megfőzzön egy darab sonkát meg néhány tojást a kalács, retek és az újhagyma mellé? Egy kaszinótojást vagy egy franciasalátát sem sokkal bonyolultabb művelet elkészíteni, de rendben, ne essünk túlzásokba. Na de a vízbe beledobni a cuccokat – abban vajon mi a megerőltető?



Értem én, hogy a világ a kényelmi szolgáltatások felé halad, meg lehet ideológiákat is gyártani, hogy ilyenkor inkább a családdal vagyunk, mint a konyhában szorgoskodunk. Na de egy húsvéti tál? Tényleg már azt is étteremből kell rendelni? Nem rontva az éttermek üzletét azért halkan azt javasolnám: mielőtt valaki hívja a rendelős számot, azért gondolkozzon. Ha már az ünnep attól sem ünnep, hogy a frissen főtt sonka illatára ébred a család, vajon mi marad meg belőle? És az a gyerek, aki az éttermi kaját kapja reggelire, vajon milyen emlékeket visz majd magával a húsvétról felnőttkorába? Arra az időre, amikor ő teremti majd meg az ünnepet saját családja számára.