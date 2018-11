Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk! – mondta Pelikán elvtárs A tanú című filmben. Ez a mondat azóta szállóigévé vált. Eltelt egy-két évtized, és Narancskutató Intézetünk, legjobb tudomásom szerint, ugyan nincs, de déligyümölcsöt már sokan termesztenek otthon. Például Csanádalbertin is van egy citromfa, amely ellátja a gazdáit savanyú gyümölccsel. Tulajdonosa néhány éve narancsot is oltott a fába, amely ugyancsak termőre fordult. Vagyis citromfán is megterem az új magyar narancs. Mivel a fa olyan terebélyes, hogy otthon már nem tudják a háziak hol teleltetni, ezért a fa ősz végén utazik. Nem messze, csak a községházára. A polgármester irodájában húzza ki a hideg hónapokat.



A közösségi oldalon is sokan büszkélkednek – joggal – citrom- vagy narancsfájukkal. A minap a banánfáját mutatta meg valaki. Csak úgy roskadozott a terméstől. Kicsi is volt, zöld is, lehet, hogy ilyen az új magyar banán...

Csongrád megyében már a kivi is megterem. Sándorfalván járt munkatársunk egy családnál, akiknél termőre fordultak a kivicserjék. Egy egész ládányi „szőrös" gumót szüreteltek a háziak. A kivi egyébként nem mediterrán gyümölcs, hanem kínai. Az eredeti neve kínai egres volt, amelyet marketingfogásból kereszteltek át előbb dinnyécskére, aztán 1959-ben kivire. Egy kertészeket jótanácsokkal ellátó blogon azt olvastam, a mi vidékünk klímája alkalmas a kivitermesztésre.



Még az is lehet, hogy látunk itthon ipari méretű kiviültetvényeket is... Néhány napja látott világot ugyanis az a hír, hogy Magyarország a termelési támogatás kiterjesztését kezdeményezte a kivi- és fügetermesztésre az Európai Bizottságnál. Hogy megjön-e majd az új magyar kivi termesztéséhez a honi gazdák kedve? Majd az idő eldönti. Addig meg csodáljuk a sándorfalviak termését.