Régi, bensőséges viszony fűz a kukoricához. A kis faluban a Vértesben, ahol nyaraltam gyerekként, menedékem volt a kukoricás. Amikor jött a Bözsi néni fekete ruhában-kendőben, akitől féltem, hogy ugyan adjak már neki egy puszit, már el is tűntem a szabályos zöld sorok között. Ezért is dobogtatta meg a szívemet a tény, hogy kukoricában mi vagyunk a legnagyobbak az Európai Unióban – bár az is tény, hogy nem fizetik meg a termelőket. Egyben megnyugtatott: ha menedék kell, van bőven a növényből, és végül is egy felnőtt is képes eltűnni benne.

Mert menekülhetnéke támad az embernek a világból az olyan esetektől, mint amilyen az özvegy apáé, aki a bürokrácia csapdájába esett. 25 évnyi munkaviszonyt kellene visszaigazolniuk elhunyt felesége után, de erre másfél éve képtelen a szerbiai hivatal. 2-3 hónap alatt el lehetne rendezni az özvegyi nyugdíjat és az árvasági pótlékot, ha lenne rá akarat, mondja az apa, az iratok oda-vissza-tovább postázásával együtt. Arról is beszélt: elintézni a szerb bürokráciában akkor lehet bármit is, ha van ismerős, aki megsürgeti. Ismerős?



Ha valaki nem bonyolítja az életét együttérzéssel, az ő dolga, de ezen ügyek elintézése akkor is munkaköri kötelesség. Mégis beindul a „valaki más problémája meghajtó". Galaxis útikalauz stopposoknak című könyvében írt Douglas Adams a leleményes szerkezetről, amely képes elrejteni egy űrhajót. Mert ha bekapcsol, a szemtanúk úgy érzékelik: ez valaki más problémája, és onnantól nem éri el az ingerküszöböt. Nem feltételezzük, hogy valaki direkt ki akar szúrni egy özvegyemberrel – elképzeltük, mi történhet ilyenkor. Az ügyintézőt lefröcskölték sárral munkába menet, ezért ingerült, és minden második iratot visszarak a dosszié aljára? Feldobják a papírköteget, és amelyik az asztalra esik, azt rendezik aznap el? Valamibe bele kellett csomagolni a maradék péksütit tízórai után, és nem volt kéznél, csak hivatalos irat? Valójában semmi vicces nincs ebben a kínlódásban. Ám akinek állt már ügye hónapokig, netán évekig – annak vannak pillanatai, amikor már nem is tudja, sírjon vagy nevessen.