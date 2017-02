Olyan jó volt hétfő reggel magyarnak lenni, és arra ébredni, hogy Oscar-díjat kapott Deák Kristóf filmje! A magam közel két méterével és száz kilójával elérzékenyültem. Tudom, nem illik az olyan nagy darab férfinak, mint én, könnybe lábadt szemmel repesni az örömtől. Már akkor meghatódtam a fiatal magyar filmes alkotásán, amikor a díjátadó előtt egy hónappal láttam az interneten a Mindenki című rövidfilmet. Vasárnap este aztán újra megnéztem a Dunán – és a hatás ugyanaz volt. Kevés filmes alkotással vagyok így.



Hosszú idő után láttam A szív hídjait Clint Eastwooddal és Meryl Streeppel a főszerepben, és az amerikai romantikus drámán is szipogtam. Magamban. Mert amikor először néztem meg a kilencvenes évek közepén A szív hídjait – női és férfi szemmel írtunk róla – milyen jó ötlet volt! – a Délmagyarországban Sulyok Erzsébet kolléganőmmel, bármennyire is megható volt a sztori, csak a szívem sajdult belé, Zsóka viszont megkönnyezte. Most már én is.



Öregszik az ember. Könnyebben törik el a mécses. Az Oscar-díjjal jutalmazott Mindenkiben egy megzenésített Nemes Nagy Ágnes-vers zárja keretbe a történetet, amely mást jelent a film elején és mást a végén. Katartikus élmény, amikor a végén felhangzik, hogy „Szállj, szállj felhő pamacsos...". És miért nyerhetett Oscar-díjat? Mert ez a világon mindenhol ugyanúgy és ugyanarról szól. Az összetartás erejéről. Arról, hogy a gyerekek ártatlan, tiszta világa győzedelmeskedhet – a gonosz felett. Ez a film visszaadja a hitet. Deák Kristóf az aranyszobrocskát átvéve azt mondta, ajánlja a díjat mindazoknak, akik jobbá tehetik a világot – a gyerekeknek.



Ezért hatalmas tapsot kapott. Amúgy az Oscar-díj-átadón – eltekintve a zavarba ejtő pillanatoktól, nagy bakiktól – hasonló húrokat pengetett a legjobb külföldi filmes, az iráni filmrendező, aki a Trump-rendelet miatt nem utazott az USA-ba. Ő azt írta levelében, félelmet szül „mi"-re és a „mi ellenségeinkre" felosztani a világot, ami álnok felhatalmazás csak a háborúra és az erőszakra.