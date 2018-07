Műanyag világ

Ha szétnéz az ember maga körül – mondjuk a munkahelyén, én például most az irodában –, számtalan műanyagból készült használati tárgyat láthat. Hogy a legkézenfekvőbbet mondjam: a golyóstoll is nagyrészt ebből az anyagból készül, és ha kifogy belőle a tinta, a lehető legtermészetesebb mozdulattal dobom a szemetesbe. Onnan jobb esetben szelektív kukába kerül, rosszabb esetben része lesz annak a felfoghatatlan mennyiségű szeméthalomnak, amely aztán valamilyen formában a környezetet mérgezi jó ideig, lebomlani ugyanis csak nagyon sokára fog.



Mondhatnánk, műanyag világban élünk. Vitathatatlan: a műanyag óriási találmány, nélküle sok minden elképzelhetetlen lenne – ugyanakkor az is tény, hogy elkényelmesített bennünket. Egyszerűbb a kasszánál szatyrot kérni, mint kosarat vagy állandó bevásárlótáskát vinni az üzletbe, és érdekesebb élmény a koktélt vagy a jéghideg üdítőt szívószálon át szürcsölni, mint egyszerűen meginni a pohárból.



Egy toll jó esetben évekig szolgálja gazdáját – egy szívószál, ivópohár, kiskanál, bevásárlószatyor viszont többnyire egyetlen alkalommal. Képesek vagyunk feláldozni ezt a pillanatnyi kényelmet egy hosszabb távú célért, az egészségesebb, tisztább környezetért, aminek ráadásul közvetlenül nem is mi, hanem utódaink látják hasznát?



A műanyagmentes július néven meghirdetett akció sikere vagy bukása ezt fogja megmutatni. Ha csak egy kicsit is, de én azért bizakodom: amit az akció szervezői kérnek, az tulajdonképpen apróság, és a legnagyobb csúcsra is egy apró lépéssel indul az út.