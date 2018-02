Az utasnak volt igaza, amikor nem engedte elvenni a bérletét, vagy az ellenőrnek, aki aztán dulakodott vele? Kollégámmal nem egyformán ítéltük meg a szegedi esetet. Nagyot vitatkoztunk, még ha nem is okoztunk egymásnak nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket. Szerinte az, hogy valaki megvette az új hónapra szóló szelvényt, meg is tudja mutatni, és számlája is van róla, a jóhiszeműségét bizonyítja. Az nem olyan égbekiáltó bűn, hogy elfelejtette lecserélni a régit az újra. Ezt az ellenőrnek méltányolnia kellett volna, és nem erőlködni, hogy akkor is megbünteti. Kollégám szerint akinek nap mint nap konfliktushelyzeteket kell kezelnie, az tudhatná, hogyan előzheti meg, hogy elfajuljon egy ilyen vita.



Én is úgy gondolom, hogy 900 forint túl nagy ár egy ilyen mulasztásért, és egy nőt nem illik a nyakánál fogva nekinyomni a villamosajtónak. Tényleg fel lehetne mérni azt, hogy az az ember megérdemli-e a szabályok szerint neki járó büntetést, vagy elég azt mondani: tessék itt rögtön kicserélni a régi szelvényt újra. Csak az a baj, hogy ezt az ellenőr nem teheti. Tehát ha mégis megteszi – bár kollégája esetleg árgus szemmel figyeli –, az váratlan ajándék a sorstól. Ez az alaphelyzet, és az, hogy a hölgy tényleg megszegte a szabályt. Nem ismerem az összes körülményt, de a helyében odaadom a bérletem az ellenőrnek, és hagyom, hogy élje ki magát hivatása gyakorlásában.



„Éljen Mészáros s éljen a nyakravaló!" – írta epés epigrammájában Petőfi Sándor 1849 februárjában, a hadügyminiszterrel lezajlott találkozója után. Mészáros Lázár ugyanis kérdőre vonta, miért nem visel kesztyűt és nyakkendőt a tiszti egyenruhájához. A huszonhat éves fiatalember erre önérzetesen levetette a mundért, megírta, hogy civil ruhában fog tovább küzdeni a szabadságért, és hogy mennyire fafejű a tábornok úr. Civilben volt Segesvárnál is. Ha tiszti egyenruhát visel, talán nem ölik meg, hanem foglyul ejtik – ezen tűnődnek most a Facebookon az ismerőseim. Az biztos, szabályt szegni, aztán emberséget várni el, Kelet-Közép-Európában: ez ma is ugrás a sötétbe.