Nyári kóstoló

Nekem szép emlékeim maradtak a nyári hónapokban végzett munkáról. Hosszabb-rövidebb ideig dolgoztam könyvesboltban, a mezőgazdaságban és kőműves mellett is – mikor mi adódott. Utólag azt is mondom, ezek az időszakok hasznosak voltak.



Bár a nyári szünet nem ilyesmiről szólt, ilyenkor hozzá kellett szoknom ahhoz, hogy időben kell felkelnem, és az időmmel nem én gazdálkodom. A fizetségnek persze örültem a végén – jól jött az a kis plusz zsebpénz, amikor a haverokkal lógtunk a Maros-parti strandon.



Manapság más világ van. A diákmunka valóságos iparággá vált, amire cégek épültek – nemegyszer hallani visszaélésekről is erről a területről. Ráadásul sok fiatal nem unaloműzésként, hanem egész egyszerűen azért keres magának munkát a szünidő alatt, mert nagyon nagy szüksége van neki meg a családjának a pénzre.



Ha kell, embert próbáló feladatokat is elvállalnak. Ha úgy vesszük, persze ez sem más, mint a felnőtt életbe való kóstolás – az már más kérdés, hogy a szájíz keserű marad-e a kóstolás után.