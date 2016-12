Nyomorult év

Leszállhatnál már egy kicsit a szeretett celebekről – mondja a mennyben a Jóisten a csontvázkezű kaszásnak a The New Yorker karácsonyi karikatúráján. A magazin szerkesztői a fekete humorral kicsit az egész évre is utaltak. Biztosan nem számítottak rá, hogy a rajznak bizarr aktualitást ad majd az ünnepek alatt két rocklegenda váratlan halála. Először Rick Parfitt, a Status Quo gitáros-dalszerzője ment el, majd 53 évesen „csendesen elaludt" George Michael is. Halálhírük sokkolta a világot, amit a berlini merénylet és az Alekszandrov együttes légi tragédiája már amúgy is elborzasztott.



Legyen már vége ennek a nyomorult évnek! – írták többen a Facebookon. Gyászos éve volt 2016 a magyar kultúrának is. Olyan legendáktól kellett elbúcsúznunk, mint Zsigmond Vilmos, Psota Irén, Kertész Imre, Somló Tamás, Esterházy Péter, Kocsis Zoltán és – a Népszabadság kivégzése után nem sokkal – Megyesi Gusztáv.

2016 nem csak a veszteségek miatt nem lesz a kedvencünk. Mintha az egész világ megbolondult volna. Júniusban a britek a brexittel adtak váratlan pofont Európának.



Amerikai barátaim pedig az elnökválasztás előtt azt bizonygatták, az értelmiségi elit tiszta szívvel nem szavazhat Hillary Clintonra, mert az elmúlt évtizedekben kiismerték, és a hataloméhsége miatt megutálták. Inkább voksolnak az esélytelen harmadikra, a Libertárius Párt jelöltjére, Clintonné az ő támogatásuk nélkül is fölényesen megnyeri majd a választást. Tudjuk, mi lett a vége. A libertárius Gary Johnsonra leadott több mint négymillió elveszett voks a Fehér Házba juttathatta volna Hillaryt. Most sokan verik a fejüket a falba, „élvezhetik" Trump elnökségét. Az elemzők pedig arról vitáznak, lesz-e az Egyesült Államokban is „rendszerváltás", illiberális, populista fordulat; van-e olyan erős az amerikai intézményrendszer, a 240 éves liberális demokrácia, hogy kibírja az új elnök katasztrofálisnak ígérkező négyéves ciklusát. Meglátjuk.



Mindenesetre jó lenne hinni, hogy 2016-tal a sok rosszat, kiszámíthatatlant is magunk mögött hagyhatjuk.