Pihenőszoba

Néhány nap különbséggel érkezett a hír a szerkesztőségbe, hogy családbarát értékrendje, hozzáállása kapcsán díjat, elismerést kapott egy-egy Csongrád megyei cég. Decemberben ennek amúgy is szezonja van, ám meglepően egy srófra járnak a díjalapító bankok, társadalmi szervezetek. Közös fonal a munkaerő megbecsülése, a felelős foglalkoztatás, ami már régen magától értetődő díjak, elismerések nélkül is.



Olyan hiány van szakképzett munkaerőből, hogy a vállalkozások lassan a tenyerükön hordják alkalmazottaikat. Ezt először és hitetlenkedve a nagy informatikai és szolgáltatócégeknél tapasztaltuk, azóta az ejtőzésre alkalmas babzsákfotel, a munkaidő alatti frissítő masszázs, az ingyenkávé is lejjebb gyűrűzött – a Túró Rudi-automata még nem mindenhol.



A fáradt munkaerő nem az igazi, de ez sem mostani felismerés. Harminc éve a Központi Statisztikai Hivatalban még nem volt babzsákfotel, ettől függetlenül ebéd után egészségeseket „horpasztott" az egyik, nyugdíjhoz közeli főmunkatárs. Tudta ezt mindenki, nem is zavarták, s egy idő után a friss diplomás pályakezdő is elsajátította a negyedórás ülve alvás tudományát. Utána mindketten frissebben elemezték az őszi kalászosok vetésterületének alakulását, illetve az építőipari beruházások megtorpanásának okait.



Szeged az információtechnológiában és a szolgáltatásban utazó világcégek célpontja, ám az újonnan érkezők – jobb híján – egymástól csábítgatják el a képzett és nem annyira képzett munkaerőt. Már az egy idegen nyelvet magabiztosan beszélő bölcsészből is hasznos kollégát faragnak néhány hónap átképzéssel. – Elég, ha akarja – mondja az egyik felsővezető, a másik meg úgy véli, nem feltétlenül kell 5 év egyetem ezekhez az állásokhoz.

Van, aki ezt szellemi betanított munkának nevezi, és nem biztos, hogy messze jár a valóságtól. Igény mindenesetre van rá, és a pénz mellett a pihenőszobával is licitálhatnak egymásra a cégek.