Pötty a paprikán

Komolyan mondom, jó, hogy ritkán járok piacra, legalább azzal se idegesítem magam. Most olvastam Kovács kolléga cikkének második részét arról, hogy a Mars téri piacon szinte mindegyik őstermelő II. osztályú portékát árul. A vicc, hogy nem ezért, mert rossz minőségű mondjuk a paradicsom, hanem mert félnek, hogy megbüntetik őket. Mi van???? Hogy mindenki értse, a termelők a legszebb őszibarack és paprika mellé sem merik odaírni, hogy első osztályú, mert félnek, hogy megbünteti őket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, ha mondjuk talál egy pöttyöt a paprikán, vagy a paradicsom nem annyira kemény, mint Kim Kardashian feneke.



De a paraszt az fifikás, inkább II. osztályúnak mondja a zöldséget, mert ugye azzal szemben nincsenek akkora elvárások. Így aztán jöhetnek a hivataltól, azt azzal a lendülettel mehetnek is tovább, nincs itt semmi látnivaló, csak egy csomó gyönyörű és finom másodosztályú gyümölcs és zöldség. Ez pont olyan, mintha valakinek egy okos szépségkirálynő lenne a csaja, de a haverjainak azt hazudná, hogy teljesen kretén a lány, abban bízva, hogy így talán nem kezdenek ki vele. Na jó, nem pont olyan, csak majdnem. De a lényeg mégis az, hogy ez a szabályozás teljesen abszurd, ráadásul amint az kiderült, egy tollvonással kijátszható. És ezzel valószínűleg a hivatal is tisztában van, hiszen fél tucat őstermelővel és kereskedővel is beszéltünk, de egyik sem emlékezett arra, hogy valaha is megbüntették volna az árujának minősége miatt.



Amúgy meg az Unió a hibás, ők találnak ki olyan marhaságokat például, hogy a görbe uborka nem olyan jó, mint az egyenes. Persze, mi sem voltunk normálisak, amikor az Unióba lépésünkkor vállaltuk, hogy a zöldség-gyümölcs forgalmazás szabványait átvesszük.