Provokáció

Évek óta fel tudom bosszantani autós ismerőseimet azzal a beszólásommal, hogy nem elég drága Szegeden a Széchenyi téri fizetős parkolás. Havonta maximum kétszer szeretnék ott, illetve a nagyon belvárosban 0,5-1,5 órára megállni munkaidőben, és néha bizony körözni kell.



Mert az átlaghivatalnok, az átlagbankár, az átlagpincér, az átlagbiztosítós, az átlagbíró, az átlagpostás, az átlagkávézós és az átlagboltos is meg tudja engedni magának, hogy teljes munkaidőben foglaljon egyautónyi helyet.



Így azután az átlagügyfél, a hitelfelvevő, a vendég, a károsult, a vádlott, a csomagfeladó, a tízóraizó és a vásárló nehezen tud megállni. Pedig maximum csak 1-2 órát szeretne, és lehet, hogy erre az időre akár többet is fizetne, mint a mostani tarifa. Közgazdászként egyedül szoktam maradni a véleményemmel, miszerint lehetne még emelni a tarifát.



Évek óta fel tudom bosszantani borbarát ismerőseimet azzal, hogy nem elég drága a Bortér. Ilyenkor felhozom nekik a parkolós bosszantásomat. Tudom, a Széchenyi tér és a Dóm tér is mindenkié, sőt az utóbbi az elmúlt hét második felében tényleg nem volt egy olcsó hely.



Egy este voltam kint, akkor speciel 4 perc alatt 3 kőgazdagba is belefutottam. Igaz, a harmadikat nem ismertem, csak valaki mondta a vállalkozása nevét. Minimum 3 tele palack volt nála, a fehérboros üveg párásan, ahogy kell – és láthatóan ülőhelyet keresett, kerestek.



A parkolós párhuzamnál maradva az ő fején is átfuthatott, hogy nem elég drága a Bortér, ha egyszer másfél, maximum két órája van rá és a barátaira, és ennyire nehezen talál helyet.



Persze az átlag gazdag helyett mondhatok átlag gimnáziumigazgatót, átlag gázkészülék-szerelőt, egészen az átlag – és provokáló – újságíróig bezárólag. Aki azt még hozzáteszi, a valóban sikeres rendezvényhez, hogy az csak az ilyen jó időben igaz rá, hogy nem elég drága.