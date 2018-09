Sportközösség

Leszögezem: utoljára aktívan általános iskolás koromban volt közöm a sporthoz. A tesióráknak köszönhetően futottam, és olykor a focicsapatba is beválasztottak – rendszerint utolsóként elkelve a grund- vagy sulidrafton – a tehetségesebb társak. De lelkes szurkoló voltam mindig, majd hosszú éveken keresztül írtam, tudósítottam a sporteseményekről. Így olyan baráti közösséghez tartoztam, ahol a meccs olyan szent, mint templomban a mise.



A hétvégén Szegeden többször is imádkozhattunk a sporthoz, a sportért. A szombat igazi focihangulatot varázsolt Szegedre: kupameccsen az ország legnépszerűbb és legeredményesebb focicsapata, a Ferencváros látogatott a városba, a Szegedi VSE ellen léptek pályára az emká első főtáblás körében. 3500 néző (!) látogatott ki az összecsapásra, és csupán maroknyian voltak a vendég fradisták.



A megyeegyes SZVSE kulturáltan, jól védekezve, szép megoldásokat alkalmazva játszott, a közönség szimpatikusan szurkolt. Mindannyian, játékosok, drukkerek, rendezők, a televízió előtt ülők másfél órán keresztül egy nagy közösséget alkottak.



A sportét. Hasonló élmény lehetett aktívan sportolva a 17. Pick-futás– ennél a szabadidős rendezvénynél kisebb közösségekre bontva, mint iskola és család is – és a MOL-Pick Szeged– HBC Nantes kézilabda BL-összecsapás.



Ilyenkor szinte egy emberré válunk több százan, ezren, tízezren. Ugyanaz a feszültség, drukk van bennünk – vagy legalábbis hasonló – a pályán, a lelátón és otthon. Ez így van rendjén. Hiszen a Csabagyöngye mindenese, a legendás Minarik Ede is megmondta: kell egy csapat.



És a mérkőzésünnepeken mindig van is egy nagyon nagy csapat. A kedvenceknek – például a foci BL-ben – szurkolva válhatnak egyetlen közösséggé klubok és szimpatizánsaik, városok, országok, kontinensek és a Föld. Mert, mint tudjuk, a sport Béke is.