SZIN-ezünk

Bevallom, korábban nem értettem azokat, akik kisgyermekkel vagy akár többel koncertekre, fesztiválokra jártak. Valahogy úgy gondoltam,



a szülők nem tudnak szórakozni, ha ott a gyermek, és egy négyévesnek sem feltétlenül élmény mondjuk egy Intim Torna Illegál-koncert. Mára azonban megváltozott a véleményem, és belátom: egy fesztivál már tényleg nemcsak a fiataloknak szól. Az idei SZIN-en szerda délután például teli volt a Civil Falu családokkal. Barátnőim gyermekei az érzékenyítő programot tartották a legizgalmasabbnak, bár ők nyilván nem ismerik ezt a kifejezést, de „jó buli volt" a kerekesszékeket kipróbálni. Azon már nem is csodálkoztam, hogy a szegedi dínóláz a Tisza másik oldalára is elért, és a múzeum standjánál a dinoszauruszok mellett az aranykincseket is kirakhatták puzzle formájában a kisebbek. És tudják, mi a legfurcsább? Hogy mindez nem is furcsa. Simán elfér egymás mellett a Partfürdőn a rövidnadrágos tinilány, az első osztályos Bence és a hatvanas évei végén járó rocker is, aki lehet, már az első SZIN-en is itt járt.



A napfény, a barátság és a hajnalig tartó bulik mellett már a családokról is szól a fesztivál. Bár a kicsiknek 7 óra körül bezárult a móka, hiszen ezen programok ekkor véget értek, a picivel nagyobbak még csápolhattak az esti nagykoncerten, persze szigorúan szülői felügyelet mellett, jobb esetben apuka nyakában ülve. A koncert után az egyik nemzetközi cég sátra előtt a szülők a raklapból készült asztalok mellett ihatták meg a napi levezető sört, míg a gyerkőcök a babzsákfotelben kémlelték az eget, na meg a nyüzsgést. Lehet, közhelyes, mégis nagy dolog, hogy fél évszázados a Szegedi Ifjúsági Napok. Az is, hogy egyre népszerűbb, és a legtöbb szegedi család programjában szerepel a fesztivál legalább egy napra. Remélhetőleg újabb ötven év múlva is ilyen töretlen lesz népszerűsége, és gyermekeink már unokáikkal csápolnak majd a Partfürdőn.