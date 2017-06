Vitatkoztunk egy barátommal, mert én úgy látom, a nők udvariatlanabb autóvezetők, mint a férfiak, és ő ezzel egyáltalán nem ért egyet. Merthogy őt a zebrán mindig előzékenyen átengedik, igaz, szerinte azért, mert mindenki inkább az ellenkező neműekkel udvarias. Én viszont inkább arra hajlok, amit Tóth Krisztina író, költő mond mindennapi kicsinyes erőfitogtatásainkról. Életképekben fogalmazta meg, mennyien ki vannak éhezve egy pillanatnyi hatalomra. És ha kínálkozik az alkalom, ösztönösen megragadják, megmutatva, ők aztán felülkerekednek, még ha csak fél percre is.



Ez villant be, amikor arra kerestem magyarázatot, miért nem éled fel a szolidaritás egymás iránt. Elcsépelt szó ez, mégis hiszem, hogy emlegetnem kell. Mindaddig, amíg azt látom, olvasom, hogy a mentők, a tanárok, a szegedi diákok tüntetésén maroknyi tiltakozó gyűlik csak össze. Hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy egy hipermarketlánc dolgozói azt tervezik, az utcára vonulnak szánalmas fizetésük miatt. Az önkormányzati és államkincstári tisztviselők meg munkabeszüntetést szerveznek. Alig hallani az akciójukról, és nincs kétségem, hogy nem is lesznek sokan, azt pedig borítékolni lehet, hogy senki más nem áll melléjük. Addig meg a munkaadók, végső soron a kormányzat hátradőlhet: nincs velük teendő, elég agyonhallgatni őket.



Pedig éppen hogy az ő hatalmuknak szabnának határt az ilyen megmozdulások. Amíg azonban mindenki elszigetelten félti a saját langymelegét, nem megyünk semmire. Addig örülnünk kell minden olyan honfitársunknak, aki nem fél kiállni a többiekért. Hogy újra és újra előfordulnak csoportok, szervezetek, akik hajlandók kockáztatni közös ügyeinkért, holott legyinthetnének az egészre. Még akkor is, ha megbélyegzik őket – mert most már ezt is lehet –, hogy külföldi támogatásból élősködnek. Mert addig van remény, hogy felülkerekedve pitiáner önmagunkon képesek leszünk küzdeni – egyre nagyobb célokért.