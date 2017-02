Nehéz igazságot tenni. Nem is akarok. De összefüggéseket kereshetünk – a multik és a piacok között. A piacok még mindig népszerűek, de mintha veszítenének varázsukból.



Vásárhelyen januártól a hétfői és szerdai szünnaphoz csatlakozott a csütörtök. Többen sérelmezték, de elismerték, évről évre egyre gyengébb lett ez a nap. De a piacot nemcsak árubeszerzésre használjuk: kapható lángos, fánk, ebédnek is beillő étel, ismerősökkel, barátokkal beszélgethetünk. Kicsit olyan, mint a görög agóra: vásártér és egyben a népgyűlés helye. Ahol politizálunk.



Korábban azt tartottuk, ha olcsót és szépet akarunk venni, a piacra megyünk. Ez már nem igaz. Legalábbis ami az árakat illeti. A multik nagy tételben vásárolnak, olcsóbbak. És a legtöbben a pénztárcánkkal rájuk szavazunk. A magyar bolthálózatok ellenében is. Lázár János miniszter többször kijelentette: a kormánynak segíteni kell a honi termelőket, feldolgozókat, kiskereskedőket. Ellenkező esetben kiszorulhatnak a piaci versenyből. Pedig a multikat kellene kiszorítani – állítja. De ez nem olyan, mint a Heineken elleni sörbojkott. Az kampány. Itt több kell.



Az emberek a jövőben is az olcsót és viszonylag jó minőségűt keresik majd. Piacon, multinál, boltban. Nem a szépet és drágát. Valamit ki kell találniuk a magyar termelőknek, feldolgozóknak, kiskereskedőknek, hogy a színvonalat tartva olcsóbbak legyenek a konkurenciánál. Ellenkező esetben a piacok is mindennap olyanok lehetnek, mint csütörtökön a vásárhelyi. Ahová már politizálni sem érdemes járni.