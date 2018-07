Üzletmenet

Gigadugó nincs Szegeden, nem volt, és egy ideig nem is lesz. Így szoktam óvni kedves és hírérzékeny internetes kollégáimat a címadásnál, amikor baleset, útépítés vagy -lezárás miatt feltorlódik néhány autó, és kicsit tovább tart eljutni Szeged egyik végéből a másikba.



Mindenki türelmét próbára teszi most a nagykörút lezárása a Mars térnél, és még inkább így lesz, ha a munka belenyúlik a szeptemberi tanévkezdésbe. Nekem a nagy dugó az, amikor a budapesti Blaha Lujza térről az útvonaltervező normál 8-9 perce helyett több mint egy óra eljutni autóval a Nyugati pályaudvarra – miközben gyalog is oda lehet érni 25 perc alatt. Nagy dugó az, amikor az egyik lámpaváltásnál csupán két kocsi tud átjutni a kereszteződésen, a következőben egy sem, a harmadiknál pedig csak egy, és így tovább. Itt Szegeden azért még nem tartunk.



Abban viszont már kezdjük utolérni a fővárosi autósokat, hogy akkor is befurakodik az autós a kereszteződésbe, ha minimális az esélye arra, hogy elhagyja azt, mielőtt a lámpa pirosra váltana. Így azután ott áll a kocsisor vége az út közepén, és a keresztutcából egyetlen autó sem tud átmenni a zöld jelzésen. Ez Szegeden, az Aradi vértanúk terén iskolaidőben reggelente szinte már napi gyakorlat – a nagykörúton a helyzet ősszel tovább durvulhat.



Tegnap reggel időben szóltam a kisebbik lányomnak, hogy hamarabb kell indulni, mert a nagykörút lezárása miatt sokkal többen lehetnek a Makkosházin és a Rókusin. Tehettem, mert tudtam róla, de a munkálatokat szervező Közút kommunikációján lehetne még javítani. Az ugyanis nem normális, ha a piacigazgató először az újságból értesül arról, hogy csak nagy kerülőkkel lehet majd őket megközelíteni, ami azért erőteljesen befolyásolja az üzletmenetet. Ahogy a csárdagazdáét is, akinek egész szezonra bérelt terasza lesz poros és zajos, azaz használhatatlan a munkák idejére.