Vadak akcióban

Idén márciusban igazi toplistás felvétel lett a legnagyobb videómegosztó portálon, ahogy egy több száz egyedből álló szarvascsapat percekig vonul át egy dél-dunántúli főúton. Látványos felvétel – egy-egy állat hirtelen fölbukkanása az úton viszont inkább veszélyes, és tragédiához vezethet. Persze most nem azokra a védett békákra gondolok, amelyeknek külön átjárókat építettek az autópályák alá néhány éve. Ők nehezen tudnak balesetet okozni, inkább áldozatokká válnak, ha valamilyen oknál fogva nem tudják, hogy nem az úton, hanem alatta kell átkelniük.



Éppen a múlt héten történt, hogy egy rókát próbált kikerülni Tiszaújváros közelében egy autós, de nem járt sikerrel: az állat elpusztult, a sofőr pedig áthajtott a szemközti sávba, ott összeütközött egy másik járművel, és meghalt. Ősszel és tavasszal szinte naponta jönnek hírek vaddal ütköző autósokról – nem véletlenül hívják föl ilyenkor külön a figyelmet a rendőrök, hogy óvatosan vezessenek a sofőrök erdősávok, mezőgazdasági területek mellett.



Más kérdés, hogy sokat autózó ismerőseim szerint például az autópályák mellé fölhúzott vadkerítések nemcsak lyukasak helyenként, de az őzek röhögve át is ugorják. Akik nyáron Magyarcsanád közelében autóztak, azt is láthatták – merthogy felvétel készült róla –, ahogy egy idetévedt medve ugyanezt megteszi. 130-cal ütközni egy medvével pedig senki sem szeretne. Igaz ugyan, hogy medvével nem mindennap fut össze az ember Csongrád megyében. A vadkerítés viszont olyan biztonságérzetet adhat az autósnak, ami nem biztos, hogy valós. A sofőr jobban teszi, ha inkább a forgalom zajában bízik, és a sztrádán is odafigyel, nemcsak a kerítéssel nem védett utakon.



Már csak azért is, mert ha netán bekövetkezik a baj egy olyan úton, ahol kitáblázták a vadveszélyt, a főszabály szerint mindenki a maga kárát viseli: az autós a totálkáros kocsijáét, a vadásztársaság pedig az elpusztult vadét. Mindenki rosszul jár – de főleg az, aki nem éli túl.