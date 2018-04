Hét év múlva, 2025-re a világ akkori népességének kétharmada vagy nem jut majd semennyi, vagy nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez. Most hét és fél milliárdan élünk a Földön, egyharmadunk már ebben a cipőben jár. Ha ezt duplázzuk meg, az is döbbenetes szám: minimum ötmilliárd fő.



Még megrendítőbb, ha meglátjuk azt, ami a szám mögött van: gyerekeket, anyákat, apákat, testvéreket. Közülük mindenki ugyanúgy valakinek a valakije, mint a mi környezetünkben bárki. Van köztük, aki verseket olvas, akad, aki horgászik, olyan is, aki kisgyerekkora óta gyógyítani szeretne, vagy színpadon táncolni, esetleg mozdonyt vezetni. Ölelnek, sírnak, szeretnek, ahogy mások.



Az az ösztönös, egyetemes erő irányítja őket, ami minket is.



A kultúra, a környezet, a megragadható lehetőség, az lehet más, de ami emberré tesz, ugyanaz mindenhol.

Kína, India, Afrika messze van, távolinak tűnik a probléma. Vannak, akiknek már ma is ez a valóságuk, és olyanok is, akik csak ezután szembesülnek az erőforrások sokat emlegetett végességével. Megúszni azonban senki sem fogja, ez már biztos.



Mi magunk ugyan nem a következők leszünk a sorban, de már látszik, hogy nem maradunk ki belőle. A jövőben stratégiai jelentőségű kérdés lesz a tiszta ivóvíz védelme, állítják a szakértők. Valós háború zajlik majd a világ fennmaradt vízkészleteinek megszerzéséért. Nem hiszem, hogy tévednének. Idén eddig csaknem három és fél millió hektárnyi terület sivatagosodott el a bolygón, miközben a vízfogyasztás élő idejű számlálója megállás nélkül pörög. Jól látszik, az ember képtelen feladni rövid távú érdekeit a közös jövő kedvéért. Meg kéne érteni, hogy a pazarlás és a kizsákmányolás befejezése csak pillanatnyilag rövidít meg, hosszú távon azonban mindannyiunk érdekét szolgálja. Változni kéne, máskülönben egészen új úr lesz a víz.