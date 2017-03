Kifejezetten rosszul érzem magam, amikor egy-egy nemzetközi futballmérkőzést nézve a szünetben egy nagy nemzetközi sörgyártó cég reklámját látom – amelynek logójában vörös csillag szerepel. Akkor pedig szinte kifordul a számból a korty, amikor egy Heinekennel kínálnak meg, és látom a címerén ugyanezt a jelképet. Rögtön a bolsevik rémuralom jut eszembe.



Ezzel persze nem vagyok egyedül. Biztos Orbán Viktort is zavarja, amikor kedvenc sportját nézné a tévében. De főleg Semjén Zsoltot és Lázár Jánost zavarja, akik nemzetpolitikai ügynek tartják, hogy bosszút álljanak egy nemzetközi sörgyáron, mert a román legfelsőbb bíróság nekik adott igazat az Igazi Csíki Sörrel szembeni védjegybitorlási perben. Ehhez pedig álszent módon arra hivatkoznak, hogy Magyarországon sok ember érzéseit sérti a vörös csillag.



Ezért készült el az a törvényjavaslat, amely ötszázezertől kétmilliárd forintig terjedő büntetési tétel mellett megtiltaná az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatát. Kivéve, ha a kormány – indokolt esetben – nagyvonalúan eltekint a büntetéstől. Mert mondjuk megegyezik a termék gyártójával.



Kíváncsi vagyok, mi történne, ha a Heineken mondjuk levenné a vörös csillagot a söréről. Akkor talán a zöld üveges kiszerelést tiltanák be? Vagy a H-val kezdődő és einekennel végződő söröket? Vagy mi van a divatos tornacipőket gyártó Converse-szel, amelyik szintén használja logójában a vörös csillagot?



Többek között az a gond ezzel a gondolkodással, hogy bár jól hangzó nemzeti ügynek állítható be a multiellenes harc, azzal magyar munkavállalók álláshelyeit is veszélyeztetik. Azt ugyanis sosem hangsúlyozzák, hogy a Heineken termékeinek egy részét itthon gyártják, forgalmazzák, veszik, és szedik be utána az áfát. Erről pedig az állami költségvetés biztosan nem szívesen mondana le. Rögtön a bolsevik rémuralom jut eszembe.