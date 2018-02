Magára hagyták az összetört Opelt Mélykútnál - galéria

Egy oldalára borult személygépkocsi miatt álltak meg többen is a Jánoshalma és Mélykút közötti útszakaszon. Információink szerint az autónál nem tartózkodott senki, a sofőr a baleset után otthagyta a roncsot. A baleset egy jól kitáblázott veszélyes kanyarban történt. Mivel személyi sérülést nem jelentettek - legalábbis erről hivatalos információ nincsen - a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság Sajtóosztálya nem tudott az esetről tájékoztatást adni lapunknak.Az említett kanyarban több súlyos és halálos baleset is történt már, ezért a közútkezelő évekkel ezelőtt látványosan kitáblázta, ennek ellenére azóta is elfordultak itt balesetek.