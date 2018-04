Parndorfi halálkamion: megkezdte részletes vallomását az elsőrendű vádlott

Az eljárás korábbi szakaszában vallomásmegtagadási jogával élő afgán férfi elmondta: miután 2013-ban Magyarországra érkezett, először internetes kávézót nyitott, majd annak sikertelensége miatt beszállt egy gyakorlatilag pénzmozgással nem járó pénzváltó rendszerbe. Üzleti vállalkozásait a mintegy 150 ezer dollárnyi, még Afganisztánban szerzett vagyonából finanszírozta.Részletesen elmondta azt is, hogy a pénzváltó rendszerbe tartozó, főként pakisztáni, tunéziai és afganisztáni ügyfelek két budapesti és egy debreceni csoportba tömörültek. Vezetőik és egy szerbiai csoport irányítói közösen indították el az embercsempészést.Kitért a szervezet hierarchiájára, és részletesen beszélt arról, hogy ismerkedett meg a másod-, ötöd- és a tizenkettedrendű vádlottal és az embercsempész hálózatban betöltött szerepeikről.A szervezet vezetőire kitérve úgy fogalmazott: "egy hülye, vagy egy buta ember nem tud embercsempészést végezni, csak egy okos." Az embercsempészetet sakkjátékhoz hasonlította, és megjegyezte, hogy akik "itt ülnek és vallomást tettek, nem azok a játékosok".Kifejtette azt is, hogy az ötödrendű vádlott - állításaival ellentétben - tudott a szervezet tevékenységéről, sőt maga kezdeményezte részvételét abban. Feladata a tehergépjárművek beszerzése, javíttatása, valamint az új, biztonságos útvonalak feltérképezése volt. A bolgár-libanoni kettős állampolgárságú férfi közreműködésével a korábbi napi 20-30 helyett, 100-120 ember szállítását szervezték meg. Az elsőrendű vádlott véleménye szerint ez vezetett a 71 ember halálával végződő tragédiához is.A vádlott apró részletekig kiterjedő vallomását azzal indokolta, hogy a tárgyalás során "eddig nagyon sok hazugság hangzott el", ezért szükséges ilyen pontossággal elmondania a történteket.Saját szerepéről közölte: a szervezet központjaként rajta keresztül futott át az összes információ, így "lehetetlen volt, hogy ne tudjak a történésekről". Hozzátette, hogy valamennyi embercsempész megbízott benne, nem tartottak tőle, ezért minden titkukat és tervüket megosztották vele.Az elsőrendű vádlott vallomását pénteken folytatja.A vádirat szerint a bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban utazó 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen megfulladt. A határt Hegyeshalomnál 9 óra után lépték át az embercsempészek, majd Parndorf közelében megálltak, és a hűtőkamiont hátrahagyva távoztak a helyszínről.A 11 bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, a heted-, a tizenketted- és a tizennegyedrendű vádlott szökésben van. A vádirat 26 vádpontot tartalmaz, amelyek közül a huszonötödik a 71 ember halálát okozó parndorfi tragédia, amelynek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja.