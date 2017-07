60 ezer orosz katona állomásozik a megszállt ukrán területeken és a határnál

A tisztségviselő szavai szerint a Donyec-medencében felállított egyes és kettes ukrán hadtest birtokában lévő információk alapján a kelet-ukrajnai szakadár fegyveres csapatok túlnyomó többségében az orosz fegyveres erők katonatisztei, köztük tábornokok látnak el parancsnoki és más vezetői tisztségeket.



Rusznak beszámolt arról is, hogy a több mint három éve tartó kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus az előzetes számítások szerint már mintegy 50 milliárd dollár közvetlen anyagi kárt okozott az országnak energetikai, közlekedési, szociális és más infrastrukturális létesítmények megrongálódásával, illetve megsemmisülésével.



Közben a kijevi hadműveleti parancsnokság keddi közleményében arról adott hírt, hogy az elmúlt napban újabb két ukrán katona esett el és három sebesült meg az ország keleti részében a tűzszüneti megállapodás ellenére is tovább folytatódó harcokban. A reggeli jelentés szerint a Moszkva által támogatott szakadárok az elmúlt 24 órában 22-szer nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira. A parancsnokság beismerte, hogy néhány esetben a katonák saját testi épségük védelmében kénytelenek voltak viszonozni a tüzet.



A DAN donyecki szakadár hírügynökség kedden az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság "parancsnokságától" származó tájékoztatásra hivatkozva azt jelentette, hogy az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban 23-szor sértették meg a tűzszünetet a megyében húzódó frontvonal mentén. Eduard Baszurin szakadár vezető arról számolt be, hogy lakossági bejelentés alapján állítólag megakadályoztak egy terrorcselekményt, amit szerinte az ukrán titkosszolgálatok szerveztek meg: Donyeck egyik utcáján robbanószerkezetet találtak, amit hatástalanítottak.



Hétfői ukrán sajtójelentések szerint az ukrán határőrök őrizetbe vettek egy férfit a kelet-ukrajnai Harkiv megyében egy ellenőrző posztnál, akinél ukrán és orosz igazolvány is volt, és akiről feltételezik, hogy a Donyec-medencei szakadárokkal kapcsolatban áll. A Notebooke-ján videofelvételt találtak, amelyen az látható, hogy szakadárok kivégeznek egy fogságba ejtett ukrán katonát.