A bevándorlók elkövette bűncselekmények áldozatainak megsegítésére nyílt hivatal az USA-ban

A belbiztonsági minisztériumhoz tartozó hivatal - a miniszter tájékoztatása szerint - információkkal és jogi tanácsadással szolgál az áldozatoknak.



A megnyitó ünnepséggel egybekötött tájékoztatón John Kelly leszögezte: mind a jogszerűen, mind pedig az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók áldozatainak segítséget nyújtanak.



Részletesebben szólt az illegális bevándorlók körében tapasztalható bűnözésről, s hangsúlyozta, hogy ezeknek az embereknek nem is volna szabad az országban tartózkodniuk.



Aláhúzta azt is, hogy a bevándorlók áldozataival a korábbi kormányzatok nem foglalkoztak, magukra hagyták őket, s még arról sem volt információjuk, hogy a bűncselekményt elkövető bevándorló sorsa mi lett.



Donald Trump jelenlegi elnök kormányzata gyakran kitért az illegális bevándorlók által elkövetett bűncselekmények arányára, a kormányzat azonban statisztikát eddig nem hozott nyilvánosságra. Az illegális bevándorlás visszaszorítását elnökválasztási kampánya egyik fő témájaként hangsúlyozó Trump az iroda létrehozásának tervét még februárban jelentette be, s a szerdai megnyitót kifejezetten erre a hétre időzítették. Szombaton lesz ugyanis száz napja, hogy Donald Trumpot beiktatták az elnöki hivatalba.