A Ryanair németországi és hollandiai pilótái is sztrájkolnak

Sztrájkot hirdettek péntekre a Ryanair diszkont légitársaság németországi és hollandiai pilótáinak szakszervezetei is, csatlakozva a cég írországi, svédországi és belgiumi pilótáinak munkabeszüntetéséhez. A német érdekképviselet (VC) közleménye szerint a 24 órás sztrájk péntek hajnalban 03.01-kor kezdődik, és érintheti valamennyi Németországból induló járatot.



Hangsúlyozták: a munkaadót terheli a felelősség azért, hogy sztrájkhoz vezet a fizetésekről és a munkakörülményekről folytatott egyeztetés, mert a cég vezetősége kizár minden olyan intézkedést, amely a személyi jellegű költségek emelkedéséhez vezet. Az öt ország Ryanair-bázisait érintő akció az 1984-ben alapított vállalat történetének legnagyobb szabású sztrájkja - mutattak rá német hírportálok.



A társaság pilótáit tömörítő holland szakszervezet (VNV) azután jelentette be, hogy csatlakoznak a munkabeszüntetéshez, miután a Ryanair azt közölte, csütörtökön bírósághoz fordul annak érdekében, hogy megakadályozza az esetleges nyári sztrájkokat. A légitársaság szerdán közölte, a VC sztrájkja miatt 250 járatot törölnek a péntekre tervezett több mint 2400 járatból. Az utasokat legkésőbb csütörtök délutánig értesítik, a jegy árát visszafizetik vagy kérésre módosítják a foglalást.



Kiemelték: már megtették új javaslatukat a kollektív szerződés tartalmáról, s keddre tárgyalásra hívták a szakszervezet képviselőit, de a VC nem is válaszolt, és tárgyalás helyett ok nélkül sztrájkol. Hozzátették, hogy pilótáik Németországban "kiváló munkakörülményeket élveznek", éves fizetésük a 190 ezer eurót (mintegy 61 millió forint) is elérheti, bérüket és béren kívüli juttatásaikat pedig idén 20 százalékkal emelték. A cég pilótái így 30 százalékkal többet keresnek, mint a legnagyobb német diszkont légitársaság, a Eurowings pilótái - áll a közleményben.



A Ryanairnél legutóbb múlt héten volt több országra kiterjedő munkabeszüntetés. Az írországi pilóták, valamint a spanyol, a portugál, az olasz és a belga fedélzeti személyzet sztrájkja miatt több száz járatot töröltek. A Ryanair az üzleti évének június végével záródott első negyedévében 319 millió euró (102 milliárd forint) adózott eredményt ért el. Ez 20 százalékkal kisebb ugyan az egy évvel korábbinál, de meghaladja a szakértők által várt 305 millió eurót.