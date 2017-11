A svéd zeneiparban dolgozó 2000 nő írta alá a munkahelyi szexuális zaklatást elítélő petíciót

A svéd zeneipar csaknem kétezer női szereplője, köztük énekesek, zenészek, dalszerzők, lemezlovasok, műszaki alkalmazottak, producerek és kreatív menedzserek írták alá azt a petíciót, amely elítéli a munkahelyi szexuális zaklatás minden formáját.A Dagens Nyheter című svéd napilapban pénteken megjelent írás 1993 aláírója között van Zara Larsson, Robyn, a First Aid Kit és az Icona Pop is - írja a The Local című svéd hírportál.A kezdeményezés egy több mint háromezer női tagot számláló zárt Facebook-csoportból nőtte ki magát, ahol a nők megosztották azokat a szexuális zaklatással és erőszakkal kapcsolatos élményeiket, amelyeket a munkájuk során tapasztaltak meg.

A petíció szövegének megfogalmazói szerint a leírt incidensek "mindennaposak", és a zeneiparban dolgozó nőknek olyan megküzdési stratégiákat kell kidolgozniuk, mint a csak nők által használható helyiségek kialakítása.Mint fogalmaznak: "a zeneiparban nincs megállás, és az ember munkahelye gyakran bizonytalan, ideiglenes. Az, hogy előzékeny légy és ne csapj nagy hűhót semmi miatt, különösen fontos ahhoz, hogy nehogy lecseréljenek. Emiatt válnak a nők a zeneiparban a hatalomfitogtatás célpontjaivá, ami gyakran a szexuális zaklatás valamilyen formájában valósul meg".A petíciót aláíró nők arra szólítják fel a zeneiparban magas pozíciókat betöltő személyeket, hogy kezeljék megfelelően a munkahelyeken történő incidenseket és tanúsítsanak zéró toleranciát ezekkel szemben.Sok más országhoz hasonlóan Svédországban is számos szexuális zaklatási ügy került napvilágra az elmúlt hetekben, és nem csupán a zeneiparban, hanem a jog, a sport, a politika, a színház és a média területén is.