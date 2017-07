Áradoznak a nézők a Steve Jobsról szóló operáról

Nagy sikert aratott a Steve Jobsról szóló opera világpremierje Santa Fé-i operaházban szombaton.



"Mesésnek" és "kiemelkedőnek" nevezték a nézők az operát az előadás után az új-mexikói főváros operaházának Facebook oldalán.



Az intézmény közlése szerint a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 22-én újabb előadást tartanak.



A The Revolution of Steve Jobs című opera Mason Bates zeneszerző és Mark Campbell librettista műve. A kaliforniai Mason Batesnek ez az első operája, a zeneszerző, aki a hagyományos szimfonikus zenét az elektronikus zenével ötvözi, az elmúlt évtizedben vált ismertté az Egyesült Államokban. Mark Campbell jól ismert az operakedvelők világában, az 1990-es éve közepe óta 15 kortársopera librettóját írta.



Az Apple 2011-ben rákban elhunyt alapítóját a darabban Edward Parks operaénekes alakítja.



"Sokan akarjuk megváltoztatni a világot. Steve Jobs meg is tette. A legjobb számítógépért, a legjobb okostelefonért, a legjobb tabletért vívott versenyben Steve Jobs összekapcsolta egymással az embereket, saját érzelmeit azonban védőfal mögé rejtette" - olvasható az operaház programjában.